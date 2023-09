Cet évènement est passé Habiter autrement le territoire Eglise Saint-Célestin Vierzon Catégories d’Évènement: Cher

Vierzon Habiter autrement le territoire Eglise Saint-Célestin Vierzon, 22 septembre 2023, Vierzon. Vierzon,Cher Découverte d’alternatives pour se loger, se nourrir….

2023-09-22 fin : 2023-09-22 21:00:00. .

Eglise Saint-Célestin

Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire



Discover alternatives for housing, food… Descubrir alternativas de vivienda, alimentación… Entdeckung von Alternativen, um zu wohnen, sich zu ernähren… Mise à jour le 2023-09-19 par OT VIERZON Détails Catégories d’Évènement: Cher, Vierzon Autres Lieu Eglise Saint-Célestin Adresse Eglise Saint-Célestin Ville Vierzon Departement Cher Lieu Ville Eglise Saint-Célestin Vierzon latitude longitude 47.2273351;2.0465809

Eglise Saint-Célestin Vierzon Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vierzon/