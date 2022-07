Eglise Saint-Caradeuc Eglise Saint Carad’Heuc Donzy Catégories d’évènement: Donzy

Eglise Saint-Caradeuc Eglise Saint Carad’Heuc, 17 septembre 2022, Donzy. Eglise Saint-Caradeuc 17 et 18 septembre Eglise Saint Carad’Heuc Une église du XIIe siècle, au nom unique Eglise Saint Carad’Heuc Rue de l’Etape, 58220 Donzy Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

0386394529 http://www.officetourismedonziais.com https://www.facebook.com/ot.donziais/?fref=ts Quartier du Vieux Donzy Unique par son nom mais égalmeent par l’inscription sur son clocher. Découvrez l’histoire de cette inscription lors de votre visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T10:00:00+02:00

2022-09-18T17:00:00+02:00 Mairie de donzy

