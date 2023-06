Venez à la découverte d’un héritage médiéval : une église chargée d’histoire et de trésors architecturaux Église Saint-Caprais Saint-Caprais Saint-Caprais Catégories d’Évènement: Lot

Selon René Clary, la paroisse aurait été mentionnée dès le Xe siècle. L'église, dans son état le plus ancien, remonte également au XIe siècle. Sa disposition est similaire à celle de la chapelle Saint-André des Arques.

La construction de l’église a probablement eu lieu au XIIe siècle selon un plan simple, comprenant une petite nef initialement en charpente et une abside semi-circulaire voûtée en cul-de-four.

Pendant la guerre de Cent Ans, l’église a été surélevée d’un étage afin d’y fournir un refuge pour les habitants du village.

À la fin du XVe siècle, un décor peint a été ajouté à l’église, dont quelques vestiges subsistent aujourd’hui. On peut y observer des scènes du Jugement dernier et de la Résurrection des morts dans la nef, ainsi qu’une Descente de croix dans le chœur.

Un nouveau portail a été ouvert sur la façade ouest, portant l’inscription « M – BISIERE – 1686 », faisant référence à Antoine Bessière, qui était le curé de 1670 à 1699.

Au XVIIIe siècle, un décor mural de style Louis XV, comprenant des gypseries, a été ajouté dans le chœur.

La sacristie a été construite contre le chevet de l’église durant la seconde moitié du XIXe siècle.

