Hautes-Pyrénées Découvrez trois églises restaurées et en cours de restauration dans la vallée du Louron Église Saint-Calixte du Louron Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors, 17 septembre 2023, Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors. Découvrez trois églises restaurées et en cours de restauration dans la vallée du Louron Dimanche 17 septembre, 14h00 Église Saint-Calixte du Louron Gratuit. Entrée libre. Visitez trois églises dans la vallée du Louron : Saint-Calixte, Anéran et Camors. Venez découvrir le riche patrimoine religieux de la région et constater les progrès réalisés au fil des années grâce aux travaux de restauration. Une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire vous accompagnera lors de la visite. Église Saint-Calixte du Louron Hameau de Saint Calixte, 65240 Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie http://www.eglisesaintcalixteenlouron.org Église romane du XIe siècle, classé au titre des Monuments historiques, possédant des peintures du XIIe, XVe et XVIe siècles, un plafond peint à la française, un retable Ferrère du XVIIIe siècle… Sur la route du col de Peyresourde, direction Cazaux Frechet (sur la gauche), après l’hôtel restaurant « Les Cîmes », suivre la direction Saint-Calixte. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

