Visitée guidée de l'église Saint-Bruno, splendeur du baroque
16 et 17 septembre 2023
Eglise Saint-Bruno les Chartreux, Lyon 1er

Visite de l'église, des cloîtres et de la salle capitulaire de l'ancienne chartreuse. Durée: environ 1h30. La visite commentée permet de connaître la vie des Chartreux, l'histoire d'un quartier de la ville, d'admirer l'église et ses oeuvres d'art.

52 rue Pierre Dupont Lyon 69001
https://www.baroque-stbruno.org

Magnifique église baroque, monument historique, au coeur des éléments toujours existants de l'ancienne chartreuse de Lyon. Nombreuses oeuvres d'art classées. La restauration de l'édifice s'achève après 18 ans de travaux.

Bus 2, C13, C18, 45 arrêt Les Esses.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

Dates et horaires:
2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00
2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

