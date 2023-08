Visite commentée d’une l’église Eglise Saint-Brice Saulny, 16 septembre 2023, Saulny.

Visite commentée d’une l’église 16 et 17 septembre Eglise Saint-Brice

Visites commentées de l’église.

Eglise Saint-Brice 2 Rue de l’Église, 57140 Saulny Saulny 57140 Moselle Grand Est 03 87 32 43 80 C’est le type même de l’église fortifiée du Pays Messin. Le choeur à cinq pans, avec voûtes et nervures croisées, petites fenêtres et oculus quadrilobé, date du XVe siècle. La nef est du XVIIe siècle. Mais, rarement église de campagne n’a possédé une telle richesse en statues du XIVe au XXe siècle : un Saint Lazare mitré (XIVe siècle), patron des mendiants, des pauvres et des lépreux, un Saint Eloi en pierre de Jaumont (XVe siècle), un Saint Vincent en bois et un Saint Jean Népocumène du XVIIIe siècle, une Vierge à l’Enfant (début du XIXe siècle), un Saint Nicolas et un Saint Joseph dû à un sculpteur alsacien contemporain. Dans la sacristie, on peut voir également un Christ en ivoire du XVIIe siècle.

L’église se visite sur rendez-vous uniquement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T14:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T14:00:00+02:00

Aimelaime