Découverte d’un bijou de l’art roman ariégeois Église Saint-Blaise Verdun, 16 septembre 2023, Verdun.

Découverte d’un bijou de l’art roman ariégeois 16 et 17 septembre Église Saint-Blaise Gratuit. Entrée libre.

Un parcours animé et ludique a été créé par l’association de Sauvegarde du Patrimoine Verdunois pour vous permettre de découvrir son histoire, son architecture, son clocher, etc.

Pendant les Journées européennes du patrimoine, il y aura une visite guidée proposée par Robert Vicente des archives départementales de l’Ariège le samedi 17 septembre à 17h.

De plus, le dimanche 18 septembre, il y aura un concert à l’église Sainte-Blaise de Verdun avec la chorale « Corde Vocale », qui interprétera de la variété française.

Église Saint-Blaise 30 rue du barry d’en haut, 09310 Verdun Verdun 09310 Ariège Occitanie 05 61 64 96 43 https://www.mairie-verdun-ariege.fr/l-eglise-saint-blaise_fr.html L’église romane de Verdun, l’un des joyaux de l’art roman en Ariège, est inscrite à l’inventaire des Monuments historiques depuis 1910.

Située sur les hauteurs, près du ruisseau de Moulines, cette église se distingue parmi les innombrables édifices religieux qui parsèment la vallée, offrant une diversité architecturale remarquable. Elle a d’ailleurs servi de modèle pour la construction de la cathédrale Saint-Sernin de Toulouse.

L’art roman ariégeois, fortement influencé par le caractère montagnard de sa population attachée à ses anciennes croyances païennes ainsi que par des influences catalanes et toulousaines, comblera les amateurs en quête de détails, de formes, de styles et de simplicité. Il est difficile de ne pas être touché par les murs en calcaire local, la base aux formes arrondies et les toitures étagées soutenues par des charpentes en bois recouvertes d’ardoise.

Cette église a été construite par les moines de Cluny, qui se sont installés en Ariège aux XIe et XIIe siècles, avant d’être cédée aux chanoines de Saint-Volusien de Foix.

Malgré les importantes inondations de 1875, qui ont causé de nombreux dégâts et victimes, ce magnifique témoignage de l’art roman conserve encore aujourd’hui toute sa beauté d’époque. Parking.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Robert Vicente, archives départementales de l’Ariège