Visite libre Église Saint-Blaise Thimert-Gâtelles, 16 septembre 2023, Thimert-Gâtelles.

Visite libre 16 et 17 septembre Église Saint-Blaise

Visite libre avec plaquette informative remise au visiteur et panneaux signalétiques disposés dans l’église.

Par ailleurs une visite virtuelle de l’église Saint-Pierre de Thimert (actuellement fermée au public) est proposée au visiteur avec diaporama et vidéo. En après-midi intermèdes musicaux (duo trompette et clavier)

Église Saint-Blaise Rue de l’Étang, 28170 Gâtelles Thimert-Gâtelles 28170 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 06 41 10 01 21 https://www.patrimoine-thimert-gatelles.fr Fondée au XIIe, sous l’appartenance du riche chapitre cathédral de Chartres, l’essentiel de l’édifice date cependant du début du XVIe, avec la reconstruction et l’embellissement financés par la famille d’Illiers, sous les auspices des Doyens Charles et Miles. Sise dans son enclos paroissial, elle surprend le visiteur par ses proportions, au regard du modeste village qu’elle domine. Sont à voir, son portail principal typiquement Renaissance, dans la sacristie un rare retable de pierre de grande valeur dont le style et la finesse du décor rappellent le tour de chœur de Chartres, verrières et boiseries du chœur, Pietà et Vierge à l’enfant de la 2e travée nord, entraits sculptés de la charpente.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Association de Sauvegarde du Patrimoine de Thimert-Gâtelles