Strenquels Visite exceptionnelle de cette église Église Saint-Blaise Strenquels, 16 septembre 2023, Strenquels. Visite exceptionnelle de cette église 16 et 17 septembre Église Saint-Blaise Gratuit. Entrée libre. Contacter la mairie pour plus d’informations au : 05 65 32 16 12. Ouverture exceptionnelle de l’église Saint-Blaise du village de Strenquels. Église Saint-Blaise 46110 Strenquels Strenquels 46110 Cazillac Lot Occitanie Nef de quatre travées à toiture à deux versants, bordée de collatéraux en appentis. Chevet polygonal orienté, avec toit à cinq pans. Une tour clocher est accolée à la façade occidentale : de base carrée, elle est aux dimensions de la nef. Un presbytère non mitoyen, de propriété privé, complète l’ensemble architecturale de la place du village. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T08:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

©PAH

