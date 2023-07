Venez assister à ce concert de gospel ! Église Saint-Blaise Saint-Roch Seysses, 17 septembre 2023, Seysses.

Venez assister à ce concert de gospel ! Dimanche 17 septembre, 16h00 Église Saint-Blaise Saint-Roch Gratuit. Sur inscription.

Une chorale gospel exceptionnelle dirigée par Joanna Dorso vous offre un concert envoûtant dans l’église de Seysses.

Au programme :

– Oh Happy Day

– Silver and Gold – Kirk Franklin

– Let’s Praise Rise

– Amen

– All Right

– Carols of Bell

– Polyphonie en onomatopée

Église Saint-Blaise Saint-Roch 31600 Seysses Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie L'ornementation de la nouvelle église a eu lieu en février 1789 et les travaux auraient été achevés en 1790. Les saints patrons de l'église sont les suivants Saint-Blaise et Saint-Roch.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Joanna Dorso