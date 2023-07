Audition libre des étudiants organistes confirmés Église Saint-Blaise Saint-Roch Seysses Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Seysses Audition libre des étudiants organistes confirmés Église Saint-Blaise Saint-Roch Seysses, 16 septembre 2023, Seysses. Audition libre des étudiants organistes confirmés Samedi 16 septembre, 16h00 Église Saint-Blaise Saint-Roch Gratuit. Entrée libre. Venez écouter une heure de musique, avec un répertoire accessible pour découvrir l’instrument remarquable et patrimonial de Seysses. Église Saint-Blaise Saint-Roch 31600 Seysses Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie L’ornementation de la nouvelle église a eu lieu en février 1789 et les travaux auraient été achevés en 1790. Les saints patrons de l’église sont les suivants Saint-Blaise et Saint-Roch. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00 ©Les amis de l’orgue Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Seysses Autres Lieu Église Saint-Blaise Saint-Roch Adresse 31600 Seysses Ville Seysses Departement Haute-Garonne Lieu Ville Église Saint-Blaise Saint-Roch Seysses

Église Saint-Blaise Saint-Roch Seysses Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/seysses/