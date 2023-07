Projection « son et lumière » à l’intérieur de l’église Eglise Saint-Blaise L’Hôpital-Saint-Blaise Catégories d’Évènement: L'Hôpital-Saint-Blaise

Pyrénées-Atlantiques Projection « son et lumière » à l’intérieur de l’église Eglise Saint-Blaise L’Hôpital-Saint-Blaise, 15 septembre 2023, L'Hôpital-Saint-Blaise. Projection « son et lumière » à l’intérieur de l’église 15 – 17 septembre Eglise Saint-Blaise Spectacle : 6 € adultes. 3 € enfants. Gratuit – de 4 ans. Exposition et conférence gratuites. Durant 20 minutes, découvrez tous les secrets architecturaux de ce lieu chargé d’histoire, grace à des projections murales exceptionnelles sur fond de commentaires historiques. En parallèle, une exposition gratuite sur l’histoire du pèlerinage de Compostelle sera ouverte, ainsi qu’une conférence le samedi soir à 20h, avec les historiens, Robert Elissondo et Maritchu Etcheverry. Eglise Saint-Blaise Le bourg, 64130 L’Hôpital Saint-Blaise L’Hôpital-Saint-Blaise 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 66 07 21 http://www.hopital-saint-blaise.fr L’église, de style roman, date du XIIe siècle. Elle rassemble l’ensemble d’éléments hispano-mauresque conservé le plus important de France. Ce monument classé à l’UNESCO propose des visite-spectacles grâce à un excellent système son et lumière. Parking et sanitaires au pied de l’église. Accessible aux PMR. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00 ©église de L’Hôpital-Saint-Blaise Détails Catégories d’Évènement: L'Hôpital-Saint-Blaise, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Eglise Saint-Blaise Adresse Le bourg, 64130 L'Hôpital Saint-Blaise Ville L'Hôpital-Saint-Blaise Departement Pyrénées-Atlantiques Age min 5 Age max 99 Lieu Ville Eglise Saint-Blaise L'Hôpital-Saint-Blaise

Eglise Saint-Blaise L'Hôpital-Saint-Blaise Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/l'hopital-saint-blaise/