Salon-de-Provence NUIT DES VEILLEURS A SALON-DE-PROVENCE Eglise Saint-Benoît Salon-de-Provence, 27 juin 2023, Salon-de-Provence. NUIT DES VEILLEURS A SALON-DE-PROVENCE Mardi 27 juin, 18h30 Eglise Saint-Benoît Entrée libre Prier et action sont liés : les participants pourront envoyer une carte personnalisé de soutien aux victimes que l’ACAT-France nous propose. Eglise Saint-Benoît Avenue de Bretagne, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence 13300 Les Canourgues Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « claude.granier1@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-27T18:30:00+02:00 – 2023-06-27T20:00:00+02:00

