Veillée de noël en ch’ti Eglise Saint-Benoit Labre Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Veillée de noël en ch’ti Eglise Saint-Benoit Labre Lille, 16 décembre 2023, Lille. Veillée de noël en ch’ti Samedi 16 décembre, 17h00 Eglise Saint-Benoit Labre gratuit (participation libre bienvenue) lecture animée de textes en langue régionale picarde autour de la Nativité et de la joie de noël. Accés gratuit. Participation libre bienvenue. Eglise chauffée. Venez nombreux et sentez-vous comme chez vous! :-) N’hésitez pas à partager l’information pour cet événement original. Eglise Saint-Benoit Labre 1 rue de Colmar, 59000 Lille Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T17:00:00+01:00 – 2023-12-16T18:30:00+01:00

2023-12-16T17:00:00+01:00 – 2023-12-16T18:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Code postal 59046 Lieu Eglise Saint-Benoit Labre Adresse 1 rue de Colmar, 59000 Lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Eglise Saint-Benoit Labre Lille Latitude 50.620212 Longitude 3.052501 latitude longitude 50.620212;3.052501

Eglise Saint-Benoit Labre Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/