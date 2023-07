Restauration de la voûte de la chapelle Eglise Saint-Benoît-des-Hermites Les Hermites Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Les Hermites Restauration de la voûte de la chapelle Eglise Saint-Benoît-des-Hermites Les Hermites, 16 septembre 2023, Les Hermites. Restauration de la voûte de la chapelle 16 et 17 septembre Eglise Saint-Benoît-des-Hermites La commune des Hermites a confié à l’association les Hermites Patrimoine la tâche de restaurer la voûte de la chapelle Saint-Hubert. Les travaux ont permis de lui redonner son lustre et son aspect d’origine. Une inaugiration est prévue à 16h le samedi 16 septembre. La visite de l’église et de sa chapelle est libre. Eglise Saint-Benoît-des-Hermites Place de la Mairie, 37110 Les Hermites Les Hermites 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire + 33 2 47 56 31 18 https://www.leshermites.fr http://www.facebook.com/leshermites37 Construite sur une ancienne chapelle du XIe siècle, l’église des Hermites est le résultat de remaniements des XVe, XVIe et XVIIIe siècles. En son transept sud, le chapelle Saint-Hubert a fait l’objet d’une rénovation de sa voûte et abrite un remarquable haut-relief en pierre de la vision de saint Hubert daté du XVIe siècle parking sur la place, accès personnes à mobilité réduite, ouverte tous les jours en journée Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 François Salgé Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Les Hermites Autres Lieu Eglise Saint-Benoît-des-Hermites Adresse Place de la Mairie, 37110 Les Hermites Ville Les Hermites Departement Indre-et-Loire Lieu Ville Eglise Saint-Benoît-des-Hermites Les Hermites

Eglise Saint-Benoît-des-Hermites Les Hermites Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les hermites/