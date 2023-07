Découverte du village ecclésial des Avalats à Saint-Juéry Eglise Saint-Benoit des Avalats Saint-Juéry Catégories d’Évènement: Saint-Juéry

Tarn Découverte du village ecclésial des Avalats à Saint-Juéry Eglise Saint-Benoit des Avalats Saint-Juéry, 16 septembre 2023, Saint-Juéry. Découverte du village ecclésial des Avalats à Saint-Juéry 16 et 17 septembre Eglise Saint-Benoit des Avalats Gratuit. Entrée libre. Participez à une visite guidée du vieux village ecclésial ! Vous pourrez découvrir le lavoir où est exposé le sarcophage monoxyle du Xe siècle et des panneaux historiques du village. L’église sera ouverte et proposera la projection d’un film en 3D sur les origines du village au cours du Xe siècle. Eglise Saint-Benoit des Avalats 5 chemin du Port, 81160 Saint-Juéry Saint-Juéry 81160 Tarn Occitanie 06 45 56 37 65 http://saint-juéry-patrimoine.com En 1877, l’église Saint-Benoît a été démolie puis reconstruite. Parking à proximité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

