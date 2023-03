Festival Saint-Bénigne – La petite Fugue de Mouthe et l’Echpo du Vourbey Église Saint-Bénigne Pontarlier Catégories d’Évènement: Doubs

Festival Saint-Bénigne – La petite Fugue de Mouthe et l'Echpo du Vourbey Église Saint-Bénigne, 17 juin 2023, Pontarlier

Doubs . Proposé par les Amis de l’Orgue, dans le cadre du Festival Saint-Bénigne.

Concert donné par le Choeur « La Petite Fugue de Mouthe » et le Choeur d’hommes » L’Écho du Vourbey »

Billetterie en vente sur place. associationlesamisdelorgue@gmail.com http://www.concert-pontarlier.org/ Église Saint-Bénigne 6 Rue Tissot Pontarlier

