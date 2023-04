Visite libre de l’église de Tornac Église Saint-Baudile Tornac Catégories d’évènement: Gard

Visite libre de l’église de Tornac Église Saint-Baudile, 16 septembre 2023, Tornac. Visite libre de l’église de Tornac 16 et 17 septembre Église Saint-Baudile Gratuit. Entrée libre pendant les heures d’ouverture indiquées. Profitez de ce week-end spécial pour venir visiter l’église Saint-Baudile. L’église était un prieuré bénédictin, de fondation ancienne. L’édifice actuel aurait été reconstruit au XIIe siècle et consacré par le pape Gélase II en 1118. La nef unique comprend deux travées et se termine par une abside demi-circulaire. Extérieurement, cette abside s’orne d’une corniche formée d’arcatures et d’un bandeau en dents de scie. Église Saint-Baudile 30 chemin de Beauregard, 30140 Tornac Tornac 30140 Gard Occitanie L’église Saint-Baudile du XIIe siècle est de style roman, en forme de croix latine, avec une abside en demi-cercle couronnée d’arceaux. Située au milieu des vignes, sa silhouette se détache avec simplicité sur le paysage environnant. D 932 puis chemin des Martines ou chemin de Beauregard. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

