Nîmes Parcours autour de l’orgue : découverte de l’orgue de la plus grande église de Nîmes Église Saint-Baudile Nîmes, 16 septembre 2023, Nîmes. Parcours autour de l’orgue : découverte de l’orgue de la plus grande église de Nîmes Samedi 16 septembre, 18h00 Église Saint-Baudile Gratuit. Entrée libre. L’orgue est signé par Vincent Cavaillé-Coll en 1877. Il a connu en 100 ans un grand nombre de transformations. Il est aujourd’hui en transmission électrique.

Pour les Journées européennes du patrimoine, venez découvrir cet orgue à l’occasion d’un concert mené par Bernard Broudet, organiste titulaire. Église Saint-Baudile Place Gabriel Péri, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie Cette église dédiée à Saint-Baudile, martyr et patron de la ville de Nîmes, illustre parfaitement l’architecture néo-gothique du XIXe siècle. Elle possède notamment deux clochers en façade surmontés de hautes flèches qui atteignent 70 mètres. À l’intérieur, la hauteur sous voûtes est de 20 mètres. En forme de croix latine, d’une longueur totale de 65 mètres pour 30 mètres de largeur au niveau du transept, c’est la plus grande église de Nîmes avec une capacité d’accueil de 3 000 personnes. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

