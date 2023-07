Visite de l’église Saint-Baudile Église Saint-Baudile Brou-sur-Chantereine, 17 septembre 2023, Brou-sur-Chantereine.

Visite de l’église Saint-Baudile Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00 Église Saint-Baudile Entrée libre

Horaire : Attention fermeture de 12h à 14 h.

L’église paroissiale de Brou-sur-Chantereine fut édifiée de 1740 à 1742. On doit sa construction à Paul-Esprit Feydeau de Brou, ministre et garde des sceaux de France sous le roi Louis XV. Il confia le soin de cette construction à M. DE VIGNY, Architecte des Bâtiments du Roi et de la société Royale des Ordres. Elle fut bénie le 7 mai 1742.

Église Saint-Baudile 3 rue Lazare Carnot 77177 Brou-sur-Chantereine Brou-sur-Chantereine 77177 Seine-et-Marne Île-de-France 0164266669 http://www.brousurchantereine.info/Pages_V2/Accueil.htm https://www.brousurchantereine.info/ Cette église est construite sur une propriété appartenant à M. Feydeau, intendant de Paris, seigneur de Brou. La cloche, qui a survécu à la Révolution, date de 1748. Aucun prêtre n’administre la paroisse entre la Révolution et le 7 novembre 1931. À cette date, avec le soutien de M. et Mme Thiébaut, une ordonnance épiscopale fixe les nouvelles limites paroissiales, en ajoutant à la paroisse existante la cité cheminote et les lotissements de Chantereine et de La Villeneuve, situés sur le territoire de Chelles. Saint Baudile est un apôtre martyr qui a vécu à Nîmes vers le IIe ou le IIIe siècle. L’église se trouve en face de la mairie.

