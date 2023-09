Visite guidée de l’église Saint-Baudèle Église Saint-Baudèle Plombières-lès-Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Visite guidée de l'église Saint-Baudèle
16 et 17 septembre
Limité à 10 places par visite

Venez visiter l'église Saint-Baudèle, en découvrant l'hstoire de son nom, ses vitraux, son clocher ou encore son cadran solaire. La visite sera ponctuée d'anecdotes.

Église Saint-Baudèle
Rue de l'église 21370 Plombières-les-Dijon
Plombières-lès-Dijon 21370 Côte-d'Or
Bourgogne-Franche-Comté
03 80 43 52 36
mairie@plombieres-les-dijon.fr

Église, clocher classé Monument Historique. Tableau Vierge à l'Enfant avec Saint-Jean-Baptiste (1520). Accès pour handicapés, Bus le 12

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

