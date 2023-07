Découvrez une ancienne église médiévale et son cimetière Église Saint-Barthélémy Thégra, 16 septembre 2023, Thégra.

Découvrez une ancienne église médiévale et son cimetière 16 et 17 septembre Église Saint-Barthélémy Gratuit. Entrée libre.

Pour les Journées européennes du patrimoine, découvrez l’église Saint-Barthélémy, bel édifice roman et sa crypte intacte et singulière.

L’église et le cimetière avec la croix, le tombeau et les colonnes sont classés au titre des Monuments historiques depuis 1923.

Église Saint-Barthélémy Place de la mairie, 46500 Thégra Thégra 46500 Lot Occitanie 05 65 38 78 15 http://thegraenquercy.com L’église de Thégra trouve ses origines dans le haut Moyen Âge. Une église primitive existait probablement au VIIe siècle. Au XIe siècle, Thégra fut bien peuplé, disposant de nombreuses paroisses. La grande église constituait le principal sanctuaire.

Bien que restaurée après la guerre de Cent Ans, l’église actuelle repose sur des bases romanes qui subsistent, comme sa crypte. Cette dernière, voûtée et non éclairée, est située sous la nef et constitue sa singularité. Elle comprend elle-même une nef rectangulaire et un chœur semi-circulaire. On y accède par un escalier étroit, creusé dans l’axe de la nef. De lourdes dalles de pierre protègent ce lieu. Il s’agissait vraisemblablement d’une chapelle souterraine qui permettait de se protéger lors des nombreuses périodes troublées que le Quercy a connues au Moyen Âge. Parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©commune de Thégra