CONCERT DE LUC ARBOGAST Eglise Saint Barthélémy Sarrebourg, 16 décembre 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

Concert de Luc Arbogast « Songe d’une nuit d’hiver », au profit d’un Noël solidaire.

La billetterie en ligne est ouverte, il est également possible de prendre des billets lors des permanence du presbytère (lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 16h).

L’ouverture des portes se fera à 19h30 (placement en fonction de la catégorie des billets, par ordre d’arrivée).. Tout public

Samedi 2023-12-16 20:30:00 fin : 2023-12-16 22:30:00. .

Eglise Saint Barthélémy

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



Concert by Luc Arbogast « Songe d’une nuit d’hiver », in aid of a Christmas of solidarity.

Online ticketing is now open, and tickets can also be purchased at the presbytery (Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays, 2-4pm).

Doors open at 7:30pm (seating is by ticket category, first-come, first-served).

Concierto de Luc Arbogast « Songe d’une nuit d’hiver », a beneficio de una Navidad solidaria.

La taquilla en línea ya está abierta, y las entradas también pueden adquirirse en el presbiterio (lunes, martes, jueves y viernes de 14:00 a 16:00).

Las puertas se abren a las 19.30 h. (el aforo es por categoría de entrada, por orden de llegada).

Konzert von Luc Arbogast « Songe d’une nuit d’hiver » (Traum einer Winternacht), zugunsten einer solidarischen Weihnacht.

Der Online-Kartenverkauf ist eröffnet, Karten können auch während der Sprechstunden im Pfarrhaus (Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 14:00 bis 16:00 Uhr) erworben werden.

Die Türen werden um 19:30 Uhr geöffnet (Platzierung nach Kartenkategorie, in der Reihenfolge des Eintreffens).

