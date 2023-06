Visite de l’église Saint-Barthélemy à Saint-Hélier Église Saint-Barthélemy Saint-Hélier, 16 septembre 2023, Saint-Hélier.

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, l’église Saint-Barthélemy de Saint-Hélier vous ouvre ses portes pour une visite libre.

Église Saint-Barthélemy 21690 Saint-Hélier Saint-Hélier 21690 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 35 85 91 https://www.facebook.com/profile.php?id=100079684535269 Cette église datant des XIIe et XVe siècles est classée au titre des Monuments historiques.

Elle comporte un bel ensemble d’autels et de retables d’esprit baroque, un chœur voûté remanié au XVe siècle gothique flamboyant, un vitrail du XVe siècle, un occulus eucharistique, des statues en bois et pierre polychromes, ainsi qu’un calvaire datant de la fin du XVe siècle – début XVIe siècle en son cimetière. stationnement devant l’église.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Geneviève Bréchat