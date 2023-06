CONCERT ORGUE ET TROMPETTE Eglise Saint Barthélémy – Place du Marché Sarrebourg, 9 juillet 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

Une programmation inédite s’inspirant des vitraux de Marc Chagall « Danse de la fille de Jephta » (extrait des « 4 danses bibliques ») par Valentin François à la trompette et Philipp Emmanuel Gietl.

Au programme : des œuvres de Petr Eben, Jean- Michel Damase et Giacinto Scelsi.

Le concert est en placement libre

Ouverture de la billetterie le 12 juin. Tout public

Dimanche 2023-07-09 à 20:30:00 ; fin : 2023-07-09 22:30:00. 15 EUR.

Eglise Saint Barthélémy – Place du Marché

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



An original program inspired by Marc Chagall’s stained-glass windows, « Danse de la fille de Jephta » (extract from the « 4 biblical dances ») by Valentin François on trumpet and Philipp Emmanuel Gietl.

The program also includes works by Petr Eben, Jean-Michel Damase and Giacinto Scelsi.

The concert is free

Box office opens June 12

Un programa original inspirado en las vidrieras de Marc Chagall, « Danse de la fille de Jephta » (extracto de las « 4 danzas bíblicas ») por Valentin François a la trompeta y Philipp Emmanuel Gietl.

El programa también incluye obras de Petr Eben, Jean-Michel Damase y Giacinto Scelsi.

El concierto es gratuito

Venta de entradas a partir del 12 de junio

Ein neuartiges Programm, inspiriert von Marc Chagalls Kirchenfenstern « Tanz der Tochter Jephtas » (aus den « 4 biblischen Tänzen ») von Valentin François an der Trompete und Philipp Emmanuel Gietl.

Außerdem stehen Werke von Petr Eben, Jean- Michel Damase und Giacinto Scelsi auf dem Programm.

Das Konzert findet bei freier Platzwahl statt

Öffnung des Kartenverkaufs am 12. Juni

