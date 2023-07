Découvrez une église restaurée et rénovée comme à son origine Eglise Saint-Barthélemy Mont-lès-Neufchâteau Catégories d’Évènement: Mont-lès-Neufchâteau

Découvrez une église restaurée et rénovée comme à son origine

16 et 17 septembre

Eglise Saint-Barthélemy
Chem. Derrière l'Église, 88300 Mont-lès-Neufchâteau
Mont-lès-Neufchâteau 88300 Vosges
Grand Est

entrée et visite libre

Découvrez une église restaurée et rénovée, dont certaines pierres sont apparentes.

L'église a été construite en 1775. Cette date est gravée avec la signature de Mr Gailler (l'architecte de l'époque) sur une tuile, qui a été conservée par la mairie. Cet édifice se compose d'un toit à longs pans, d'une croupe et d'une flèche polygonales.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00
2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Mairie de Mont-lès-Neufchâteau

