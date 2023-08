Exposition de vêtements liturgiques Église Saint-Barthelemy Lupiac Catégories d’Évènement: Gers

Lupiac Exposition de vêtements liturgiques Église Saint-Barthelemy Lupiac, 16 septembre 2023, Lupiac. Exposition de vêtements liturgiques 16 et 17 septembre Église Saint-Barthelemy Gratuit. Entrée libre. Venez découvrir la collection de vêtements liturgiques datant de la fin du XVIIe siècle au XIXe siècle, ayant tous appartenus aux différents prêtres qui se sont succédés à l’église Saint-Barthélémy. Église Saint-Barthelemy 32290 Lupiac Lupiac 32290 Gers Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©MarcelAio Détails Catégories d’Évènement: Gers, Lupiac Autres Lieu Église Saint-Barthelemy Adresse 32290 Lupiac Ville Lupiac Departement Gers Lieu Ville Église Saint-Barthelemy Lupiac latitude longitude 43.681816;0.181664

Église Saint-Barthelemy Lupiac Gers https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lupiac/