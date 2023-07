Concert Baroque Église Saint-Barthélémy d’Oignies Oignies, 17 septembre 2023, Oignies.

Concert Baroque Dimanche 17 septembre, 17h00 Église Saint-Barthélémy d’Oignies Entrée Libre

L’association des Amis de l’orgue de Oignies et le Conservatoire Municipal de Musique vous proposent un concert de musique baroque le 17 septembre 2023, dans le cadre des journées européennes du patrimoine. Le quatuor « La penserosa » , composé de Emeline Kurtzemann (basson, flûte à bec, France), Maia Silberstein (violon et violon baroque, Etats-Unis), Olivia Afendulis (clavecin et orgue, Roumanie) et Katarzyna Sokolowska (hautbois, Pologne), interprétera un très beau programme pour découvrir l’essence de la musique baroque sur l’orgue de Oignies :

• Georg Muffat – Toccata prima pour orgue

• Heinrich Biber – Sonate de l’annonciation, orgue et violon baroque

• Dietrich Buxtehude – Passacaglia – BuxWV 161 orgue

• Georg Philipp Telemann – Trio en sol mineur TWV 42:g5, hautbois, violon, clavecin et basson

• Johann Friedrich Fasch – Quartett en Si bémol Majeur, hautbois, violon, flûte à bec et clavecin

• Jean Sébastien Bach : Nun komm, der Heiden Heiland BWV 659, orgue

• Johann Caspar Ferdinand Fischer : Chaconne en Fa Majeur, orgue

• Georg Philipp Telemann : Concerto a quattro en la mineur, flûte à bec, hautbois, violon et clavecin

Église Saint-Barthélémy d’Oignies 2c Av. Fernand Darchicourt, 62590 Oignies Oignies 62590 Pas-de-Calais Hauts-de-France La construction de l’église Saint-Barthélemy a en grande partie été financée par Henriette de Clercq, bienfaitrice de la ville de Oignies1.

De style néo-roman, elle est l’œuvre d’Alexandre Grigny, architecte diocésain d’Arras. parkings à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

