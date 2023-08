Concert de choeurs slaves en l’église Eglise Saint Barthélémy Brenat Catégories d’Évènement: Brenat

Puy-de-Dôme Concert de choeurs slaves en l’église Eglise Saint Barthélémy Brenat, 16 septembre 2023, Brenat. Concert de choeurs slaves en l’église Samedi 16 septembre, 20h30 Eglise Saint Barthélémy Entrée 10 €. Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Dans le cadre des journées du Patrimoine et de l’ouverture au public de notre église Saint Barthélémy, le choeur orthodoxe SLAVITSA vous propose un concert de chants slaves polyphoniques du répertoire sacré orthodoxe. Eglise Saint Barthélémy Rue d’Aulhat, 63500 Brenat Brenat 63500 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

