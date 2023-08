Visites libres de l’église Saint Barthélémy Eglise Saint Barthélémy Brenat Catégories d’Évènement: Brenat

Puy-de-Dôme Visites libres de l’église Saint Barthélémy Eglise Saint Barthélémy Brenat, 16 septembre 2023, Brenat. Visites libres de l’église Saint Barthélémy 16 et 17 septembre Eglise Saint Barthélémy Entrée libre, accès PMR Notre église romane du XIIIe siècle, fortifiée au XVe, décorée de peintures murales au XIXe, récemment retaurée entièrement, ouvre ses portes pour les Journées européennes du patrimoine.

La visite est libre et gratuite. Le collectif d’habitants qui fait vivre au quotidien cette église depuis la fin des travaux de rénovation vous accueillera pour vous en présenter tous les secrets et toute la beauté. Eglise Saint Barthélémy Rue d’Aulhat, 63500 Brenat Brenat 63500 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Mairie de Brenat Détails Catégories d’Évènement: Brenat, Puy-de-Dôme Autres Lieu Eglise Saint Barthélémy Adresse Rue d'Aulhat, 63500 Brenat Ville Brenat Departement Puy-de-Dôme Lieu Ville Eglise Saint Barthélémy Brenat latitude longitude 45.552624;3.309551

Eglise Saint Barthélémy Brenat Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brenat/