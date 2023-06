Église Saint-Jean-Baptiste, Laure-Minervois (11) Eglise Saint Baptiste LAURE MINERVOIS Laure-Minervois, 23 juin 2023, Laure-Minervois.

Église Saint-Jean-Baptiste, Laure-Minervois (11) Vendredi 23 juin, 21h00 Eglise Saint Baptiste LAURE MINERVOIS Entrée libre

Au coeur de cette belle église de village, vous pourrez assister à une conférence sur le pélerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle et ses liens avec le Minervois.

Une conférence menée par André Bonnery, Docteur d’Etat en histoire et archéologie chrétienne, Chevalier des arts et des lettres.

Eglise Saint Baptiste LAURE MINERVOIS 19 Rue de l'Église, 11800 Laure-Minervois Laure-Minervois 11800 Aude Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T21:00:00+02:00 – 2023-06-23T22:30:00+02:00

Aude 11