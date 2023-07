Présentation des grandes orgues de l’église Saint-Ayoul Église Saint-Ayoul Provins, 16 septembre 2023, Provins.

Présentation des grandes orgues de l’église Saint-Ayoul 16 et 17 septembre Église Saint-Ayoul Dans la limite des places disponibles

L’orgue de l’église Sait-Ayoul de Provins a été construit pour l’abbaye de Jouy en 1777 et fut transféré à Saint-Ayoul en 1792. La documentation historique est malheureusement très lacunaire et à ce jour on ne connaît pas l’identité du facteur d’orgues constructeur de cet instrument. L’orgue à fait l’objet de divers travaux au cours de son histoire mais sans avoir été fondamentalement dénaturé puisqu’il contient toujours des matériels remontant à l’Ancien Régime, et ce en forte proportion. L’analyse des matériels conduit à constater une première transformation de l’instrument qui survient probablement au moment de son transfert à Provins en 1792. La composition des jeux la plus ancienne qui nous est connue (1928) indique que l’orgue a été également transformé dans son style sans doute au cours de la seconde moitié du XIXe siècle et doté de jeux romantiques : outre la hausse du diapason d’un ton, les tuyaux de l’instrument portent des stigmates prouvant que leur harmonie a été modifiée par une pratique partielle de l’entaille de timbre et l’ajout de dents sur les biseaux. Une troisième intervention significative est réalisée par Jules Bossier en 1947. La dernière restauration qui a été réalisée en 1982 par les Ets Benoist et Sarélot a permis de réorienter l’instrument vers le style français classique.

Église Saint-Ayoul Place Saint-Ayoul 77160 Provins Provins 77160 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 01 40 19 La création de l’abbaye Saint-Ayoul remonte au XIe siècle (charte de fondation datée de 1048). Le monastère se développe sur le flanc sud de l’église. Il est reconstruit une première fois après l’incendie de 1157. Un grand chœur est élevé en 1280 à l’emplacement de l’absidiole sud. Le transept de l’église date du XIIe siècle; l’ancienne salle capitulaire de l’abbaye du XIIIe siècle. Entre 1753 et 1763, les ailes ouest et sud de l’abbaye sont reconstruites. À la Révolution, le prieuré est vendu par lots. L’aile Est du cloître est transformée en habitations, le chœur sert de bûcher, débarras et remise. Une partie de l’édifice est utilisée comme manutention militaire. La propriété d’une partie de l’église (anciennement propriété de l’État, Ministère de la culture) a été transférée à la commune le 1er janvier 2007. Entourée d’un cimetière, des recherches archéologiques y ont été menées jusqu’en 2005 pour permettre de mieux connaître les rites funéraires médiévaux mais aussi la démographie de la ville. Entièrement restaurée, après deux années de travaux, l’église Saint-Ayoul conserve un très riche mobilier des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles et d’intéressants enduits peints des XIe, XIIe, XIIIe, XVe et XVIe siècles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

