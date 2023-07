Atelier Vitraux Église Saint-Ay Saint-Ay, 17 septembre 2023, Saint-Ay.

Atelier Vitraux Dimanche 17 septembre, 16h00 Église Saint-Ay

Atelier sur les Vitraux pour les enfants.

Église Saint-Ay Place de l’Eglise, 45130 Saint-Ay Saint-Ay 45130 Centre-ville Loiret Centre-Val de Loire Elle date du XIIe siècle et est bâtie de calcaire beige, dur, à porosité vermiculée, dite « pierre de la Chapelle » probablement extrait de Saint-Ay et de ses alentours qui comportaient de nombreuses carrières.

Elle a été construite sur les fondations d’une chapelle d’origine mérovingienne élevée par Agylus et dédiée à Notre Dame. Les chapiteaux et soubassements des six piliers les plus près du chœur ont une facture certaine de cette époque.

Elle est à ce titre inscrite au classement des Monuments Historiques.

L’église de Saint-Ay dépend étroitement de la légende de Saint Ay ou Agylus qui après « sa punition divine » sur la tombe de Saint-Mesmin aurait aussi construit sur le futur village de Saint-Ay une chapelle dédiée à Notre-Dame dans laquelle il a été enterré. La dédicace à Notre-Dame est un bon indicateur de la présence d’une église du premier Moyen Âge qui marque un lieu de culte ancien.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Valérie Labouachra