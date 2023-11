CONCERT DE NOËL PAR LE QUINTET CANALETTO EGLISE Saint-Aventin, 29 décembre 2023, Saint-Aventin.

Saint-Aventin,Haute-Garonne

Célébration de la Nativité dans le monde. Chants sacrés, traditionnels et populaires..

2023-12-29 fin : 2023-12-29 22:30:00. 10 EUR.

EGLISE

Saint-Aventin 31110 Haute-Garonne Occitanie



Celebrating the Nativity around the world. Sacred, traditional and popular songs.

Celebración de la Natividad en todo el mundo. Canciones sagradas, tradicionales y populares.

Feiern der Geburt Christi in der ganzen Welt. Geistliche, traditionelle und volkstümliche Lieder.

