Splendeurs du Baroque Italien – Ensemble Baroque Orfeo & Sébastien Roué (Orgue) Eglise Saint-Augustin Bordeaux, 19 novembre 2023, Bordeaux. Splendeurs du Baroque Italien – Ensemble Baroque Orfeo & Sébastien Roué (Orgue) Dimanche 19 novembre, 17h00 Eglise Saint-Augustin Tarif : 10 – 15 €. Gratuit pour les moins de 12 ans. Retrouvez des œuvres chorales de : Claudio Monteverdi (1567-1643) : Confitebor

Luigi Rossi (vers 1597-1653) : Un Peccator pentito

Giacomo Carissimi (1605-1674) : 2 doubles chœurs extrais des oratorios « Jonas » et « Dives Malus » Et des œuvres pour orgue de : Girolamo Frescobaldi (1583-1643)

Bernardo Storace (1637-1707)

Luigi Rossi (1597-1653)

Eglise Saint-Augustin Place de l'Eglise, 33000 Bordeaux

