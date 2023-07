Concert à l’église Saint-Aubin – Vieux-Pont en Auge Eglise Saint-Aubin Vieux-Pont en Auge Vieux-Pont-en-Auge Catégories d’Évènement: Calvados

Vieux-Pont-en-Auge Concert à l’église Saint-Aubin – Vieux-Pont en Auge Eglise Saint-Aubin Vieux-Pont en Auge Vieux-Pont-en-Auge, 17 septembre 2023, Vieux-Pont-en-Auge. Concert à l’église Saint-Aubin – Vieux-Pont en Auge Dimanche 17 septembre, 15h30 Eglise Saint-Aubin Vieux-Pont en Auge Participation libre. L’association « Vieux-Pont Eglise & Patrimoine » vous propose un concert interprété par l’Orchestre Régional de Normandie composé de :

Aurélie Voisin-Wiart à la flûte, Alain Hervé au hautbois, Karen Lescop au violon, Damien Ventula au violoncelle, Yvan Garcia au clavecin. Au programme : J.C BACH, D. SCARLATTI, H. PURCELL, F. COUPERIN, J.C BACH, J.G. JANITSCH, A. VIVALDI. Eglise Saint-Aubin Vieux-Pont en Auge 14140 Saint-Pierre en Auge Vieux-Pont-en-Auge 14140 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0231906409 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

