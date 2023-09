Concert White Christmas Eglise Saint-Aubin-sur-Mer, 10 décembre 2023, Saint-Aubin-sur-Mer.

Saint-Aubin-sur-Mer,Seine-Maritime

Concert de Noël avec César Velev, Stefano Maghenzani et Caroline Dumas. Pour découvrir ou redécouvrir les grands standards internationaux des chants de Noël, mais aussi les airs traditionnels.

Vin chaud, chocolat et brioche à l’entracte

A 15h30 à l’église. Libre participation.

Eglise

Saint-Aubin-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie



Christmas concert with César Velev, Stefano Maghenzani and Caroline Dumas. Discover or rediscover the great international Christmas carol standards, as well as traditional tunes.

Mulled wine, chocolate and brioche at intermission

At 3:30pm in the church. Free admission

Concierto de Navidad con César Velev, Stefano Maghenzani y Caroline Dumas. Descubra o redescubra los grandes villancicos internacionales, así como las melodías tradicionales.

Vino caliente, chocolate y brioche en el intermedio

A las 15.30 h en la iglesia. Entrada gratuita

Weihnachtskonzert mit César Velev, Stefano Maghenzani und Caroline Dumas. Um die großen internationalen Standards der Weihnachtslieder, aber auch traditionelle Melodien zu entdecken oder wiederzuentdecken.

Glühwein, Schokolade und Brioche in der Pause

Um 15.30 Uhr in der Kirche. Freie Teilnahme

