Concert « Les Musi’Caux » Eglise Saint-Aubin-sur-Mer, 9 septembre 2023, Saint-Aubin-sur-Mer.

Saint-Aubin-sur-Mer,Seine-Maritime

Samedi soir, Vincent Rouard, un grand habitué des Musi’Caux puisqu’il offre chaque année un concert différent, présente ici son dernier opus « Zen attitude » conçu dans l’intimité de la distanciation sociale. Cette longue période de repli aura servi de terreau à l’artiste pour faire éclore de nouvelles compositions. Mûries sous un soleil intérieur , le moment est venu de les exposer au grand air.

A 20h30 à l’église de St Aubin.

Libre participation.

2023-09-09 20:30:00 fin : 2023-09-09 . .

Eglise

Saint-Aubin-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie



On Saturday evening, Vincent Rouard, a regular at Musi’Caux since he offers a different concert every year, presents his latest opus « Zen attitude », conceived in the intimacy of social distancing. This long period of retreat served as a breeding ground for the artist’s new compositions. Matured under an inner sun, the time has come to exhibit them in the open air.

At 8.30pm in St Aubin church.

Free participation

El sábado por la noche, Vincent Rouard -un habitual de Musi’Caux, que cada año ofrece un concierto diferente- presenta su última obra, « Actitud zen », concebida en la intimidad del distanciamiento social. Este largo periodo de retiro ha servido de caldo de cultivo para las nuevas composiciones del artista. Maduradas bajo un sol interior, ha llegado el momento de exponerlas al aire libre.

20.30 h, iglesia de St Aubin.

Entrada gratuita

Am Samstagabend stellt Vincent Rouard, ein großer Stammgast der Musi’Caux, da er jedes Jahr ein anderes Konzert anbietet, hier sein letztes Opus « Zen attitude » vor, das in der Intimität der sozialen Distanzierung konzipiert wurde. Die lange Zeit des Rückzugs diente dem Künstler als Nährboden, um neue Kompositionen entstehen zu lassen. Unter der inneren Sonne gereift, ist nun der Moment gekommen, sie im Freien auszustellen.

Um 20:30 Uhr in der Kirche von St Aubin.

Freie Teilnahme

Mise à jour le 2023-06-21 par Normandie Tourisme / Attitude Manche