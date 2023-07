Circuit : rallye pédestre Église Saint-Aubin Saint-Aubin-Épinay Catégories d’Évènement: Saint-Aubin-Épinay

Circuit : rallye pédestre Dimanche 17 septembre, 09h30 Église Saint-Aubin Durée 2h, RDV église Saint-Aubin. Ouverture des deux églises :

Église de Saint-Aubin et Église d’Épinay

Samedi 16/09/2023 de 14H00 à 18H00

Dimanche 17/09/2023 de 10H00 à 12H00 et 14H00 à 18H00

Exposition

Rallye pédestre Dimanche 17/09/2023 de 09H30 à 11H30 entre les deux églises sur l'histoire du village. Départ à 09H30 de l'Église de Saint-Aubin sui d'un témoignage des ainés avec la participation de l'Association Prêtes moi tes mots. Église Saint-Aubin 71 rue de l'église, 76160 Saint-Aubin-Épinay Saint-Aubin-Épinay 76160 Seine-Maritime Normandie

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00

Église Saint-Aubin Adresse 71 rue de l'église, 76160 Saint-Aubin-Épinay Ville Saint-Aubin-Épinay

