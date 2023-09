Visite guidée de l’Église Église Saint-Aubin / Saint-Aubin-d’Aubigné Saint-Aubin-d’Aubigné, 17 septembre 2023, Saint-Aubin-d'Aubigné.

Visite guidée de l’Église, animée par Pascal Coumailleau, conférencier

L'ancienne église conservait des vestiges du 11e siècle dans le mur nord de la nef, elle avait été reconstruite au 14e siècle. Du 17e siècle dataient le choeur à chevet droit et les deux chapelles formant transept, construites entre 1676 et 1680. La tour, du 18e siècle, était couronnée d´un clocher en charpente en forme de dôme amorti d´une flèche pyramidale. L´église actuelle construite entre 1894 et 1899 [dates portées au chevet de l'église : 11 décembre 1894 – 2 juillet 1899] sur les plans d' Arthur Regnault, possède un mobilier dessiné, en partie, par ce même architecte. Elle apparaît comme le dernier exemple conçu par cet architecte d´église à haute nef unique, dans le langage gothique.

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

