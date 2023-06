Concert du quintette de clarinettes Clarmagnac à l’église Saint-Aubin Église Saint-Aubin Saint-Aubin, 16 septembre 2023, Saint-Aubin.

Concert du quintette de clarinettes Clarmagnac à l’église Saint-Aubin 16 et 17 septembre Église Saint-Aubin Entrée libre

Le quintette de clarinette Clarmagnac propose une improvisation sur l’angélus des cloches de l’église de Saint-Aubin, suivie de la pièce musicale « Saint-Aubin », écrite pour le village par Silvain Koelch après un séjour en juillet 2018, période où la pyrale du buis fait rage, inquiétant les vignerons.

Hubert Lamy, photographe de Saint-Aubin, souvent récompensé lors de concours, nous a permis d’illustrer cette musique à l’aide de ses photos. L’ensemble donne une belle représentation du village, de sa vie et de son ancrage culturel.

Pièce musicale Saint-Aubin : https://www.youtube.com/watch?v=1t5MJG0txik.

Église Saint-Aubin 1, ruelle de l'Église 21190 Saint-Aubin Saint-Aubin 21190 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté +337 78 14 21 06

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=1t5MJG0txik »}] Saint-Aubin est une église préromane des Xe et XIe siècles, contenant un riche mobilier du XVe au XXe siècle, dont un Christ en croix de Philippe Kaeppelin (1981).

Elle fut édifiée selon la tradition carolingienne et est restée totalement, en élévation, dans son état originel. Il existe une forte relation entre l’architecture et la liturgie carolingienne. La présentation orale se double d’une utilisation de nombreux visuels et d’une maquette 3D.

Un fascicule sur l’histoire de l’église est mis à disposition. Visite commentée en continu.

La visite de l’église est accessible aux déficients visuels grâce à une traduction en braille du fascicule, à la maquette 3D modulaire et aux plans en relief des visuels. Elle est également accessible aux personnes à mobilité réduite grâce à une rampe d’accès à l’intérieur de l’église.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T11:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

