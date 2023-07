Visite de l’église saint Aubin Eglise saint Aubin Limay Catégories d’Évènement: Limay

Yvelines Visite de l’église saint Aubin Eglise saint Aubin Limay, 16 septembre 2023, Limay. Visite de l’église saint Aubin 16 et 17 septembre Eglise saint Aubin Entrée libre Visite commentée de l’église saint Aubin, présentation de documents d’archives concernant les anciens sites du monastère des Celestins, de l’ermitage saint Sauveur et de l’église saint Aubin.

Les journées européennes du patrimoine seront également l’occasion d’écouter l’orgue et d’apprendre son fonctionnement.

Renseignements : 06 47 12 04 42 Eglise saint Aubin 32 rue de l’église LIMAY Limay 78520 Yvelines Île-de-France 0647211158 l’église saint Aubin date du 12ème pour les parties les plus anciennes. Elle sera ouverte au public dans le cadre des journées du patrimoine : samedi 10h-18h et dimanche 14h-18h. Le public pourra également assister à la présentation de l’orgue. Parking véhicule à proximité sous la halle à marché. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

