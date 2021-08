Turquant Église Saint-Aubin Maine-et-Loire, Turquant Eglise Saint-Aubin Église Saint-Aubin Turquant Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Turquant

Eglise Saint-Aubin Église Saint-Aubin, 18 septembre 2021, Turquant. Eglise Saint-Aubin

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Aubin

Primitivement construite au milieu du 12e siècle, l’église présente aujourd’hui majoritairement des parties datant des 15e et 16e siècles. Les deux bas-reliefs de l’autel datant du 17e siècle proviennent de l’abbaye de Fontevraud. Lors de la dernière campagne de restauration, l’église se dote de vitraux contemporains ayant pour thème l’évangélisation de l’Anjou. Label Église accueillante en Anjou. Visite libre Église Saint-Aubin Place Saint-Aubin Turquant Turquant Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T08:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T08:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Turquant Autres Lieu Église Saint-Aubin Adresse Place Saint-Aubin Turquant Ville Turquant lieuville Église Saint-Aubin Turquant