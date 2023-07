Eglise St Aubin d’Epiré Eglise Saint-Aubin d’Épiré Savennières, 16 septembre 2023, Savennières.

Eglise St Aubin d’Epiré 16 et 17 septembre Eglise Saint-Aubin d’Épiré

https://www.youtube.com/watch?v=I44G4k9od3A

Visite commentée à 15h

Fête des vendanges et vente de vin de Savennières le dimanche de 10h à 12h30 et 14h à 18h

Dégustation des vins de Savennières de 11h30 à 12h

Eglise de l'architecte Beignet. fin de réalisation au milieu de 1885 (style gothique « Plantâgenet »). Très beaux vitraux des ateliers d'Angers. Belles boiseries d'époque – Quelques saints votifs régionaux anciens.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Elise Chleq