Concert | Lydia Jardon & Alexandra Matvievskaya au piano Eglise Saint-Aubin-de-Lanquais, 15 juillet 2023, Saint-Aubin-de-Lanquais.

Saint-Aubin-de-Lanquais,Dordogne

L’association les amis de la Brouette vous propose un concert exceptionnel avec deux pianistes internationales et le répertoire suivant : Mel Bonis, Debussy, Mendelsshon, Gershwin. Après le concert, vous pourrez continuer la soirée autour d’un verre et/ou une petite restauration..

2023-07-15 fin : 2023-07-15 . .

Eglise

Saint-Aubin-de-Lanquais 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The association les amis de la Brouette offers you an exceptional concert with two international pianists and the following repertoire: Mel Bonis, Debussy, Mendelsshon, Gershwin. After the concert, you can continue the evening with a drink and/or light refreshments.

La asociación les amis de la Brouette les propone un concierto excepcional con dos pianistas internacionales y el siguiente repertorio: Mel Bonis, Debussy, Mendelsshon, Gershwin. Tras el concierto, podrá continuar la velada con una copa y/o un refrigerio ligero.

Der Verein les amis de la Brouette bietet Ihnen ein außergewöhnliches Konzert mit zwei internationalen Pianistinnen und folgendem Repertoire: Mel Bonis, Debussy, Mendelsshon, Gershwin. Nach dem Konzert können Sie den Abend bei einem Getränk und/oder einem kleinen Imbiss fortsetzen.

Mise à jour le 2023-07-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides