Sorède Joignez-vous à la découverte de ces églises accompagnés par les bénévoles de Sorède ! Église Saint-Assiscle et Sainte-Victoire Sorède, 16 septembre 2023, Sorède. Joignez-vous à la découverte de ces églises accompagnés par les bénévoles de Sorède ! Samedi 16 septembre, 09h30, 14h00 Église Saint-Assiscle et Sainte-Victoire Gratuit. Entrée libre. Les bénévoles des associations sordéennes vous accueillent avec plaisir pour vous faire visiter l’église de Saint-Assiscle et Sainte-Victoire. Église Saint-Assiscle et Sainte-Victoire Rue de l’église, 66690 Sorède Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 89 31 17 http://www.ot-sorede.com https://www.facebook.com/Sorede.Tourisme/ Construite dans le cœur fortifié du village, à côté de l’antique château des Seigneurs de Sorède, l’église de Sorède est dédiée depuis le XIVe siècle à Saint-Assiscle et Sainte-Victoire. Elle remplace très certainement la chapelle disparue de Notre-Dame de la Coberta. L’église est citée dans les archives datant de 1051, dans un document du monastère de Saint-Génis-des-Fontaines. Cette première église, probablement romane (ou pré-romane) est détruite dans les années 1400 et est totalement reconstruite en style gothique. L’église dans sa forme actuelle date de 1733. Une inscription au-dessus de la porte d’entrée à l’extérieur, mentionne la date de construction : « Populus me fecit 1733 ». La cloche ouest, au son clair, a été fabriquée en 1709. La cloche est, appelée « campana grossa », porte la date de 1818. En 1879, le conseil municipal décide la construction d’une tour-horloge en brique rouge. D’autres travaux auront lieu notamment en 1892 (fenêtre et élévation de la façade), en 1960 (nouvelle porte) et en 1970 (dépendances). Il s’agit d’un édifice d’une seule nef avec une abside semi octogonale.

L’église conserve un retable de style baroque, et celui d’un Rosaire, oeuvre d’un sculpteur anonyme du XVIIIe siècle.

Les vitraux néogothiques sont l’oeuvre d’un verrier du Carmel du Mans, préalablement dessiné par Edouard Hucher et Eugène Rathouis, en 1879. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

©OTI PyMed – Laurent Lacombe

