Saint-Armel Concert de Noël – Sonadeg Nedeleg Eglise Saint-Armel Saint-Armel, 16 décembre 2023, Saint-Armel. Concert de Noël – Sonadeg Nedeleg Samedi 16 décembre, 17h00 Eglise Saint-Armel Prix libre au chapeau Un concert lumineux et harmonieux à l’écoute de chants de Noël en breton accompagnés par le mélange subtil des cordes de la harpe celtique et de la contrebasse.

Une occasion de découvrir ou de redécouvrir un répertoire composé de mélodies principalement traditionnelles. Eglise Saint-Armel Pl. de l’église, 56450, Saint-Armel Saint-Armel 56450 Morbihan Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

