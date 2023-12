Messe et Sonnailles Eglise Saint-Aquilin, 23 décembre 2023 19:00, Saint-Aquilin.

Saint-Aquilin,Dordogne

19h : messe solennelle suivie d’un vin chaud, en toute convivialité

20h : tradition des sonnailles (les cloches de l’église du village sont actionnées manuellement par les sonneurs volontaires).

2023-12-23 fin : 2023-12-23 20:15:00.

Eglise

Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



7pm: solemn mass followed by mulled wine in a convivial atmosphere

8pm: traditional bell ringing (the village church bells are rung manually by volunteer ringers)

19.00 h: misa solemne seguida de vino caliente en un ambiente cordial

20.00 h: toque de campanas tradicional (las campanas de la iglesia del pueblo se tocan manualmente por campaneros voluntarios)

19 Uhr: feierliche Messe mit anschließendem Glühwein in geselliger Runde

20 Uhr: Tradition des Schellens (die Glocken der Dorfkirche werden von freiwilligen Schellern manuell betätigt)

Mise à jour le 2023-12-04 par Vallée de l’Isle