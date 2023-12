Visite de l’église et Sonnailles Eglise Saint-Aquilin, 21 décembre 2023 19:00, Saint-Aquilin.

Saint-Aquilin,Dordogne

– 19h-20h : visite découverte de l’église de Saint-Aquilin avec le père Jean-Marc Nicolas, responsable de la commission diocésaine d’art sacré.

– 20h-20h15 : petits et grands, habitants du village ou curieux, sont invités à expérimenter la sonnerie des cloches à l’ancienne !.

2023-12-21 fin : 2023-12-21 20:15:00. .

Eglise

Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



– 7pm-8pm: visit the church of Saint-Aquilin with Father Jean-Marc Nicolas, head of the diocesan commission for sacred art.

– 8pm-8.15pm: young and old, village residents and the curious, are invited to try their hand at ringing bells the old-fashioned way!

– 19:00-20:00: visita guiada de la iglesia de Saint-Aquilin con el padre Jean-Marc Nicolas, responsable de la comisión diocesana de arte sacro.

– 20.00-20.15 h: Jóvenes y mayores, habitantes del pueblo y curiosos, están invitados a tocar las campanas a la antigua usanza

– 19.00-20.00 Uhr: Entdeckungstour durch die Kirche von Saint-Aquilin mit Pater Jean-Marc Nicolas, dem Verantwortlichen der diözesanen Kommission für sakrale Kunst.

– 20.00-20.15 Uhr: Groß und Klein, Dorfbewohner oder Neugierige sind eingeladen, das Läuten der Glocken auf traditionelle Weise auszuprobieren!

Mise à jour le 2023-12-04 par Vallée de l’Isle