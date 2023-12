Sonnailles et veillée de prières Eglise Saint-Aquilin, 14 décembre 2023 20:00, Saint-Aquilin.

Saint-Aquilin,Dordogne

20h-20h15, en l’église : petits et grands, habitants du village ou curieux, sont invités à expérimenter la sonnerie des cloches à l’ancienne, pour faire perdurer la tradition des sonnailles annonçant Noël !

20h15-21h15 : veillée de prières, animée par la communauté de l’Emmanuel.

2023-12-14 fin : 2023-12-14 21:15:00. .

Eglise

Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



8pm-8.15pm, in the church: young and old, village residents and the curious, are invited to try their hand at ringing bells the old-fashioned way, to keep alive the tradition of ringing bells to announce Christmas!

8.15pm-9.15pm: prayer vigil, led by the Emmanuel community

de 20.00 a 20.15 h, en la iglesia: jóvenes y mayores, habitantes del pueblo y curiosos, están invitados a probar a tocar las campanas a la antigua usanza, para mantener viva la tradición de tocar las campanas para anunciar la Navidad

20.15-21.15: vigilia de oración animada por la comunidad de Emmanuel

20:00-20:15 Uhr, in der Kirche: Groß und Klein, Dorfbewohner oder Neugierige sind eingeladen, das Läuten der Glocken auf traditionelle Weise zu erleben, um die Tradition der Weihnachtsglocken weiterzuführen!

20.15-21.15 Uhr: Gebetsvigil, geleitet von der Gemeinschaft Emmanuel

Mise à jour le 2023-12-04 par Vallée de l’Isle